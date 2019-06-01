اختتام أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة

اختتمت فجر اليوم بمكة المكرمة أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها.
واتخذت القمة هذا الشعار الذي يشير إلى مسيرة التضامن الإسلامي والعمل المشترك بين دولها الأعضاء في المنظمة، والتي تُعد ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57
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