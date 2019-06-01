عاجل.. رئيس “الكاف” يدعو لاجتماع عاجل مع لجنة الطوارئ بعد النهائي “المهزلة”

دعا أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لجنة الطوارئ في الاتحاد، إلى عقد اجتماع عاجل،من أجل تدارس ما حدث في النهائي “المهزلة” الذي جمع الترجي التونسي والوداد البيضاء.

وأصدر “الكاف” قبل قليل، بلاغا رسميا، يؤكد فيه عقد هذا الاجتماع، يوم 4 يونيو القادم، من أجل التشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان “الكاف” قد قرر منح لقب عصبة الأبطال الإفريقيةن للترجي التونسي، واعتباره فائزا على الوداد البيضاوي على الرغب من عدم اتمام المباراة، وتوقفها في الدقيقة 58

وتوقفت مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب تعطل تقنية “الفار”، وعدم احتساب هدف صحيح للوداد البيضاوي.

وفي مشهد غريب، لا نتابعه إلا في القارة السمراء، رفض باكاراي غاساما، حكم مباراة الوداد والترجي التونسي، التي تجرى حاليا في إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، هدفا صحيحا، ورفض أيضا الاحتكام لتقنية “الفيديو” الفار.