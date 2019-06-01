رئيس الحكومة اليمنية يوجه بتحقيق عاجل في انتحار طالب بالهند

وجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، فجر السبت، بإجراء تحقيق عاجل في انتحار طالب يمني مبتعث للدراسات العليا في الهند.



وقال رئيس الحكومة، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إنه "يتابع بشكل مباشر قضية الانتحار المؤلمة للطالب محمد عثمان في الهند".

وذكر عبدالملك أنه وجه وزارة الخارجية بإجراء تحقيق عاجل في الأمر، وتقييم تعامل السفارة والقنصلية مع القضية.



Advertisements

وأكد رئيس الحكومة اليمنية حرصه على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين في أداء مهامهم تجاه الطلاب والجاليات في الخارج.



وكان نشطاء يمنيون تناقلوا حادثة انتحار الطالب "محمد عثمان دجيرة"، على خلفية رفض السفارة اليمنية في الهند حل مستحقاته الخاصة بالابتعاث.



ونشر النشطاء رسائل بعثها الطالب عثمان للسفارة اليمنية، يتوسلهم فيها بحل مشاكله بعد أن هددت السلطات الهندية بترحيله.



ولم يصدر بعد أي رد رسمي من السفارة اليمنية في الهند أو نتائج للتحقيقات،‏ لكن وزارة الخارجية اليمنية أعلنت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي تقصير في مهام بعثتنا الدبلوماسية في الهند.



وأكدت الوزارة، في بيان على حسابها الرسمي في تويتر، أن خدمة المواطنين من صلب مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وأنها تولي هذه القضية أهمية كبيرة.

