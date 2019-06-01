مقتل قيادي حوثي بتعز.. وإحباط هجوم للانقلابيين بالبيضاء

قتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية بمعارك مع الجيش اليمني بمحافظة تعز، فيما تم إحباط هجوم للانقلابيين بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من استهداف القيادي الحوثي المدعو "أحمد العمري" المكنى بأبوأكرم، خلال مواجهات عنيفة غرب مدينة تعز.

ووفقا للمصدر، فقد أسفر الاستهداف عن مقتل القيادي "العمري" الذي يعد مسؤول التجنيد في مديرية الحداء بذمار وعدد من مرافقيه.

- إحباط هجوم بالبيضاء

وفي محافظة البيضاء، أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوما لميلشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الزاهر.

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ونجحت قوات الجيش الوطني ومعها المقاومة الشعبية في كسر هجوم لميلشيا الحوثي في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر.

وتكبدت مليشيا الحوثي في الهجوم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما تم إجبار من تبقى من عناصرها على الفرار.

- تدمير راجمة صواريخ حوثية بالحديدة

وفي محافظة الحديدة، تمكنت المقاومة الوطنية من تدمير راجمة صواريخ وموقع مدفعية للمليشيا الحوثية، ردا على عقب قصف مكثف للانقلابيين طال أهدافا مدنية.

وذكرت المقاومة، في بيان صحفي، أن بقايا جيوب المليشيا الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقيه استهدفت مزارع النخيل في وادي الجاح بأكثر من 11 قذيفة صاروخية (كاتيوشا)، فضلا عن قصف بقذائف الهاون ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن مدفعية اللواء الرابع حراس الجمهورية في الجاح دمرت راجمة صواريخ ومربض مدفعية لبقايا جيوب المليشيا، بعد أن تمكنت وحدات الاستطلاع من رصدهما أثناء استهداف مزارع النخيل.

وأكد البيان أن التزام المقاومة المشتركة باتفاق وقف إطلاق النار لن يثنيها عن قصف أي هدف عسكري للمليشيا الحوثية يتم رصده لحظة استهداف المدنيين.