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العين الإخباريةالسبت 2019/6/1 05:31 صباحا بتوقيت أبوظبي
نظام الحمدين يستغل قناة الجزيرة لبث الفتن داخل الدول العربية
ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية استدعت سفير الخرطوم في الدوحة بسبب ممارسات قناة الجزيرة القطرية وتحريضها الدائم ضد البلاد.
وقالت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصدر لم تسمه، إن السلطة الانتقالية تدرك أن الدوحة مصدومة من عزل حليفها عمر البشير وغير راضية عن الوضع الجديد، وتحرض ضده وتدعو للفوضى والتغيير ليس فقط من خلال وسائل الإعلام مثل قناة “الجزيرة” بل أيضا عبر جماعات لها علاقة بالنظام السابق في الداخل والخارج.
وأغلقت السلطات السودانية، الخميس، مكتب قناة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحبت الترخيص الممنوح لها لمزاولة العمل.
ووفقا لمصادر تحدثت لـ"العين الإخبارية" فإن إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السودانية أمرت قناة الجزيرة بعدم ممارسة أي نشاط إعلامي بالبلاد.
ووفقا للمصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، فإن السلطات السودانية لديها تحفظات على الخط غير المهني الذي تسلكه القناة في التعاطي مع مجريات الأحداث في البلاد، لا سيما عمليات البث المباشر من ميدان الاعتصام.
وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات العسكرية ووحدة الإعلام بجهاز الأمن استلموا مكتب الجزيرة بمعداته، وسحبوا مراسلي القناة من ساحة الاعتصام.
ويستخدم تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر الإعلام وقناة الجزيرة في غير أهدافها الحقيقية، وتوظيفها لتسويق أجندته العدائية الداعمة للإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن استدعاء السودان سفيره بالدوحة احتجاجا على ممارسات الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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