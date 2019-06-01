شكرا لقرائتكم خبر عن طعن في القدس.. مقتل فلسطيني وجرح إسرائيليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (القدس المحتلة)

جرح إسرائيليان أحدهما إصابته خطيرة في البلدة القديمة في القدس المحتلة أمس (الجمعة)، في عملية طعن بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية. وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد، إن فلسطينياً طعن إسرائيليين اثنين في القدس أحدهما إصابته حرجة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.

وجرح أحد الإسرائيليين أمام باب العمود في الجانب الشرقي، والآخر في الجانب الآخر من البلدة القديمة أمام باب الخليل. وأفاد المتحدث باسم الشرطة إن الإجراءات الأمنية المشددة لشهر رمضان ستبقى بلا تغيير. لكنه لم يذكر أي تفاصيل إضافية عن منفذ الهجوم الذي يجري التحقيق في هويته.

وأكد مصادر فلسطينية، أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في البلدة القديمة، وأردته قتيلاً بحجة تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة مستوطن بجراح حرجة وآخر بجراح طفيفة.