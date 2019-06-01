السيسي يلتقي الملك سلمان على هامش القمة الإسلامية بمكة

كتب: عادل الدرجلي ومحمد أبو عمرة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن العاهل السعودي رحب بالرئيس السيسي في بلده الثاني، منوهًا للتقدير والمودة التي تكنها المملكة العربية السعودية لمصر قيادةً وشعبًا في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكدًا عمق ومتانة العلاقات...
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