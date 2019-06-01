عاجل| مقتل 11 شخصا في إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية

أعلن قائد الشرطة بولاية فرجينيا مقتل 11 شخصًا في إطلاق نار بمركز البلدية بمنطقة فرجينيا بيتش، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية فرجينيا، أمس الجمعة، اعتقال شخص أطلق النار في منطقة "فرجينيا بيتش" مما نتج عنه إصابة عدد من الأشخاص جرّاء ذلك.

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