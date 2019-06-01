ترامب: بوريس جونسون سيكون رئيسا ممتازا لحكومة بريطانيا بعد ماي

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسًا ممتازًا لحكومة بريطانيا".
كلام ترامب جاء في معرض رده على سؤال صحيفة "ذي صن" في ما يتعلّق بالمرشّحين لمنصب رئيس الوزراء خلفًا للرئيسة الحالية تيريزا ماي التي تستقيل رسميًا من منصبها في 7 حزيران.
يذكر أن ترامب يجري زيارة الى المملكة المتحدة بين الثالث والخامس من حزيران. وفور الإعلان عن هذه الزيارة سارع الناشطون المعادون لسياسة الرئيس الأميركي إلى الدعوة لتظاهرات مناهضة له في العاصمة البريطانية.
وخلال زيارة الدولة إلى المملكة المتحدة، التي ستكون الأولى لترامب، من المقرر أن يلتقي الملكة إليزابيث الثانية.
كما سيشارك في حفل في بورتسموث، جنوب إنجلترا، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنزال الحلفاء في السادس من حزيران 1944، قبل أن يتوجه إلى نورماندي في فرنسا لحضور احتفال آخر.
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