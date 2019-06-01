تطوير التعاون بين ايران وطاجيكستان في مجال المياه والطاقة

أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان أن "ايران وطاجيكستان بصدد تطوير العلاقات بينهما في مجال المياه والطاقة"، موضحًا أن "البلدين يمكنهما تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما أيضا في مجالات مثل الزراعة والترانزيت والاستثمارات المشتركة".
وفي تصريح أدلى به للصحفيين على هامش لقائه في طهران وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، لفت اردكانيان إلى أن "لنا الآن أنشطة في مشاريع إنتاج الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان وبالامكان تطوير هذه المشاريع من خلال شركات القطاع الخاص"، موضحًا أن "إمكانية الترانزيت والاتصال بالمياه الدولية الحرة من قبل طاجيكستان عبر ايران متوفرة ومن جانب آخر نظرًا لمصادر المياه والتربة الخصبة في طاجيكستان ستتوفر إمكانية التعاون في قطاعات متنوعة أخرى مثل الزراعية العابرة للحدود" .
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