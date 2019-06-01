منظمة المؤتمر الإسلامي تدين "الاعتداء الإرهابي" على محطات ضخ بترولية سعودية

دانت منظمة التعاون الإسلامي “الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية”.
ودانت المنظمة أيضًا في بيان أصدرته في ختام قمتها في مدينة مكة المكرمة بالسعودية "الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية”.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أكّدت يوم الأحد 12 أيار أن "4 سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة دون وقوع خسائر بشرية".
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