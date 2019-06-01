الجبير: العالم الإسلامي عزل إيران وعلى النظام التركيز على تنمية شعبه

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، أن بلاده تسعى دائما إلى توفير الأمن والرخاء والاستقرار للمنطقة وشعوبها.
ولفت الجبير في تصريحات صحفية عقب القمة الإسلامية إلى ان "العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة وهناك من يسعى إلى التخريب". وأضاف الوزير السعودي ان "القمم الثلات دانت تصرفات إيران وسلوكها المزعزع للمنطقة"
وأشار إلى ان "العالم الإسلامي عزل إيران وعلى النظام في طهران التركيز على تنمية شعبه".
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