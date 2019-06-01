الجبير: العالم الإسلامي عزل إيران وعلى النظام التركيز على تنمية شعبه

أكد وزير الدولة للشؤون ​الخارجية السعودية​، ​عادل الجبير​، أن بلاده تسعى دائما إلى توفير ​الأمن​ والرخاء والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

ولفت الجبير في تصريحات ​صحفية​ عقب ​القمة الإسلامية​ إلى ان "​العالم الإسلامي​ يواجه تحديات كثيرة وهناك من يسعى إلى التخريب". وأضاف الوزير السعودي ان "القمم الثلات دانت تصرفات ​إيران​ وسلوكها المزعزع للمنطقة"

وأشار إلى ان "العالم الإسلامي عزل إيران وعلى النظام في ​طهران​ التركيز على تنمية شعبه".