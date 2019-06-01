الدفاع المدني: جريحتان اثر حادث سير في جعيتا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا في تمام الساعة 1:00 فجرا جريحة الى ​مستشفى سيدة لبنان​ في ​جونية​ اصيبت اثر تعرضها ل​حادث سير​ وقع في جعيتا-كسروان. وكان الحادث قد أسفر عن سقوط جريحة ثانية تولت جهات اخرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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