11 قتيلاً على الأقل بإطلاق نار بفرجينيا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: قُتل 11 شخصاً وأصيب 6 آخرون الجمعة بعدما هاجم مسلّح مجمّعاً حكوميّاً في مدينة فيرجينيا بيتش في ولاية فيرجينيا بشرق الولايات المتحدة، على ما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة جيمس كيرفيرا في مؤتمر صحافي إنّ المسلح وهو موظّف في المرافق العامة منذ فترة طويلة، قُتل أيضًا في الهجوم.

