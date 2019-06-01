شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف للحكومة فى خطتها لعام 19/2020.. أبرزها تحقيق استقرار الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى خطة التنمية لعام 19/2020 تحقيق عدد من الأهداف فى مجال التنمية الاجتماعية.

ووفقًا لخطة الحكومة المقدمة للبرلمان فإن هناك 6 أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها وتتمثل فى الآتى: ووفقًا لخطة الحكومة المقدمة للبرلمان فإن هناك 6 أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها وتتمثل فى الآتى: 1: خفض معدل النمو السكانى من 2,56% عام 2017 إلى 2,3% عام 19/2020. 2: خفض نسبة الأمية من 25,8% فى 2017 إلى 24,5% عام 19/20203. Advertisements 3: تحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام من 13,8% عام 17/18 إلى 28% فى عام 19/2020. 4: خفض نسبة السكان تحت الفقر من 32,5% عام 17/18 إلى 28% فى عام 19/2020. 5: الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات. 6: زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 أهداف للحكومة فى خطتها لعام 19/2020.. أبرزها تحقيق استقرار الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.