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مطالب برلمانية بإعادة النظر فى اشتراطات بناء المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عادل بدوى، بطلب مناقشة عامة حول اشتراطات البناء الخاصة بالأبنية التعليمية، وسياسة الحكومة فى معالجة بعض المشاكل الناتجة عن هذه الاشتراطات فى بعض المحافظات.
 

وأوضح بدوى، إن هيئة الأبنية التعليمية تضع اشتراطات خاصة لبناء المدارس على مستوى الجمهورية يكون الهدف منها بناء مدارس نموذجية تتفق مع تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذا الأمر يصب فى إطار الصالح العام ولكن هناك بعض الآثار الناجمة عن هذه الاشتراطات تتمثل فى صعوبة إعادة بناء بعض المدارس التى يتم إزالتها مرة أخرى.

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وأشار عضو مجلس النواب، أن هناك بعض المدارس التى صدر لها قرار إزالة ولم يتم بناؤها مرة أخرى، وهذا يعود لأن اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية لا تنطبق على المكان القائم، وهذا الأمر يشكل صعوبة ويساهم فى زيادة تكدس المدارس المجاورة، ولهذا لابد من إعادة النظر فى هذه الاشتراطات.

 

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