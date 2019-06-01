شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل توزيع مُخصصات الأمان الاجتماعى والأسر المستفيدة × 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص الدولة على رعاية ودعم محدودى الدخل، بلغت مٌخصصات الأمان الاجتماعى بمشروع الموازنة للعام المالى 2019/2020 نحو 18 مليارا و748 مليون جنيه.



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ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات من واقع البيان المالى، فى هذا الصدد

1 - عدد الأسر المستفيدة بمساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة العام المالى الجديد 3 ملايين و800 ألف أسرة بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارا و500 مليون جنيه.

2 - تُمنح مساعدات الضمان الاجتماعى بواقع 323 جنيهاً شهرياً للأسر المكونة من فرد واحد، و360 جنيهاً شهرياً للأسر المكونة من فردين، و413 جنيهاً شهرياً للأسر المكونة من 3 أفراد، 450 جنيهاً شهرياً للأسر المكونة من أربعة أفراد فأكثر.

3 - يستهدف برنامج "تكافل" الأسر التى تٌعانى من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها أطفال فى الفئة العمرية حتى 18 سنة، وتٌمنح الأسرة 425 جنيها، بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم (ابتدائى، إعدادى، ثانوى) من 60 إلى 100 جنيه شهرياً بحد أقصى 3 تلاميذ للأسرة الواحدة بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى 100 جنيه.

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4 - يستهدف برنامج "كرامة" الفئات التى تٌعانى الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تُنتج وغير قادرة على الكسب مثل كبار السن 65 عاماً فأكثر أو من لديه عجز كلى أو إعاقة تمنعه عن العمل، ويٌمنح الفرد 450 جنيها بحد أقصى 3 أفراد للأسر الواحدة.

5 - عدد الأسر المستفيدة بمعاش الطفل 55 ألفا بتكلفة تقدر بنحو 70 مليون جنيه.

6 - عدد الأسر المستفيدة بإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة 23 ألف أسرة بتكلفة تقدر بنحو 178 مليون جنيه.

7 - تُمنح مساهمات شهرية لبعض الفئات من أسر المجندين بواقع 18.8 ألف أسرة، وحلايب وشلاتين بواقع 3.6 ألف أسرة وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.