السيطرة على حريقين منفصلين بمركز الداخلة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي: تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء، منذ قليل من السيطرة على حريقين منفصلين بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد. تبين أن الحريق الأول في أعشاب جافة ومخلفات نخيل بمنطقة الصوبة بئر 1 بقرية الجديدة، والثاني حريق محدود بقرية الراشدة في مركز الداخلة. تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بالسيطرة على الحريقين وتأمين المنازل المجاورة والقريبة من مواقع الحريقين. وجاري تحرير المحاضر اللازمة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.​

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