محافظ الأقصر يهنئ الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

هنأ المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أطفال جمعية مؤسسة البنين شرق السكة الحديد، وجمعية الشابات المسلمات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحرص محافظ الأقصر، على لقاء الأطفال الأيتام وتبادل الأحاديث الودية والتحفيزية معهم والتعرف على احتياجاتهم، بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، واللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الأقصر، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر محمود فاروق.

وتوجه ألهم، بالتهنئة لكل المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، وأن أبناء مصر سيظلون يدا واحدة ضد أي محاولات لبث الفتنة والفرقة بينهم.