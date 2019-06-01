السيطرة على حريق بمزارع النخيل في قرية الراشدة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

سيطرت قوات الحماية المدينة والإطفاء بالوادي الجديد، منذ قليل، على حريق محدود بإحدى مزارع النخيل في قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بنشوب النيران بإحدى مزارع النخيل بقرية الراشدة في مركز الداخلة.

دفعت قوات الشرطة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وأقامت عازلًا للنيران لمنع امتدادها إلى المناطق المجاورة لها وجرى السيطرة عليها دون خسائر.

وكانت قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة تعرضت لحريق هائل بمزارع نخيل في أكتوبر الماضي تسبب في تفحم 20 ألف نخلة على مساحة 150 فدانًا.