الأقصر تحتفل بليلة القدر من مسجد أحمد النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

احتفلت مديرية أوقاف الأقصر، أمس الجمعة، بليلة القدر في مسجد العارف بالله السيد أحمد النجم، بمدينه الأقصر، بحضور الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة أوقاف الأقصر، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، واللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الأقصر.

كما حضر الاحتفالية قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر، وبدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ موسى محمد علي ثم ألقى فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف كلمة قصيرة ثم ألقى فضيلة الشيخ رضوان محمد خليل كلمة الأوقاف أوضح فيها فضل ليلة القدر وواجب المسلمين نحوها ثم جاء ختام الحفل بالإنشاد الديني.