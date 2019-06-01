محافظ بني سويف يكرم 150 من حفظة القرآن الكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

كرم المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، 150 من حفظة القرآن الكريم بمستويات متدرجة و30 من الدعاة والأئمة المتميزين في مجال نشر الدعوة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الديني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية، أمس الجمعة، بمسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف.

حضر الاحتفال الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء تامر أبوالنجا السكرتير العام المساعد واللواء محمد كمال رئيس المدينة والشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عصام رياض والشيخ نصر منصور منطقة بني سويف الأزهرية، والمستشار محمد خلاف رئيس مجلس مؤسسة السيدة حورية، وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وعلماء وقيادات الأوقاف والأزهر

وهنأ المحافظ جموع الحاضرين والمتسابقين الفائزين في المسابقة، داعيا إلى ضرورة تعظيم الفائدة من حفظ القرآن الكريم من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات، مؤكدا أهمية أن يكون حفظ القرآن حافزا على العطاء والعمل بكل جد وتفانٍ من أجل تقدم وطننا الغالي مصر.​