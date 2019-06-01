"شهيد ينعي شهيد".. ماذا كتب معاون مباحث "أبوحماد" قبل استشهاده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

"الله يرحمك يا أحمد وجعت قلبنا كلنا.. في الجنة يا شهيد".. كانت تلك الكلمات آخر ما كتبه الشهيد ياسر عمر عبدالعظيم، ناعيًا زميله الشهيد النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس والذي استشهد حال ضبطه عنصرًا إجراميًا.

واستشهد في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، النقيب ياسر عمر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز أبوحماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء ضبط مجهولين سرقوا سيارة مواطن بطريق" بلبيس- أبوحماد" وجرى إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أحد المواطنين بسرقة مجهولين سيارته بطريق "بلبيس- أبوحماد" دائرة المركز، وأثناء نزول قوة من مركز شرطة أبو حماد، بقيادة رئيس المباحث والمعاونين ومأمور المركز، لملاحقة الجناة، وبمحاولة ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران على القوات، ما أسفر عن استشهاد النقيب "ياسر عمر عبدالعظيم" معاون مباحث.