ننشر البيان الختامي للقمة الإسلامة بالسعودية

أكد البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، المنعقدة في مكة المكرمة، تحت عنوان :"قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل"، على

أهمية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.

وجدد البيان دعمه المبدئي والمتواصل على كافة

المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.