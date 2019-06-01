خادم الحرمين الشريفين: فلسطين قضيتنا الأولى حتى يحصل أهلها على حقوقهم

بدأت منذ قليل أعمال القمة الإسلامية بقصر الصفا في مكة المكرمة، بحضور ملوك وروساء الدول العربية.
وقال الملك سلمان، فى كلمته خلال انعقاد القمة، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، ونتذكر هذا العاممرور خمسين عاماً على تأسيس منظمة التعاون الإسلامى، التى جاء تأسيسها بعد حادثة إحراق المسجد الأقصى الذى لا يزال يرزحُ تحت الاحتلال ويتعرض لاعتداءات ممنهجة
وتابع الملك سلمان، إلى أنه
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