جزر القمر: استهداف السفن تهديد خطير

مكة المكرمة (وكالات) أكد رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة العقيد عثمان الغزالي أن العمل العربي يواجه تحديات كثيرة ومتعددة تهدد الوحدة العربية وتهدد الأمن والسلام الدوليين، موضحاً أهمية تجاوز الخلافات وتنقية الأجواء العربية وتمكين أواصر التضامن العربي الفعلي، وقال في كلمة أمام القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة: «ستظل القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات بلادي حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة».

وأضاف: «إن جزر القمر تدين بشدة الأحداث الإجرامية الأخيرة التي استهدفت السفن التجارية قبالة الإمارات، والتي تعد عملا خطيرا يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليين وإطلاق الصواريخ بصفة متكررة لاستهداف أراضي المملكة، والمنشآت الحيوية فيها، ويجب اتخاذ القرارات اللازمة لمنع تكرار هذه الأعمال مستقبلاً، كما أن حكومة بلاده تتضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة جميع أشكال الإرهاب والتطرف وضد كل من يحاول أن يمسّ أمنها أو يستهدف المقدسات الدينية فيها وتؤيد كل الخطوات والإجراءات التي تتخذها لحفاظ أمنها ومصالحها».

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