جيبوتي: دعم كامل للإمارات والسعودية

مكة المكرمة (وكالات) أكد رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، أن الاعتداءات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المتمثلة بالأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية قرب المياه الإقليمية للدولة، وهجوم الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية على محطتين لضخ النفط قرب الرياض، تدق ناقوس الخطر، وتستلزم تحركاً عاجلاً لمواجهة تداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية، وقال خلال كلمته أمام القمة أمس:«في هذا السياق إننا نؤكد ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التكاتف العربي والدولي للتصدي بكل حزم وصرامة لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي من شأنها أن تنشر الفوضى وتثير العنف في المنطقة».وأضاف أن استهداف السعودية حاضنة الحرمين الشريفين يمثل مساساً للأمتين العربية والإسلامية، مشدداً على وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة والتضامن الكامل مع الشعب السعودي. وأكد ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد وحاسم إزاء الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية، ويحتم على الدول العربية النهوض بمسؤولياتها حيال التهديدات المتصاعدة والمخاطر المحدقة بالمنطق.

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