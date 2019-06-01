"حقائق في دقائق" يستعرض أسلحة إيران للحوثيين

جدة (وكالات)

اطلع قادة وفود 56 دولة مشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية على نماذج الصواريخ الباليستية والمعدات والأسلحة الإيرانية التي استخدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المملكة أكثر من 225 صاروخًا بالستيًا، أحدها حاول استهدف مكة المكرمة.

جاء ذلك في المعرض المقام في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في جدة، بعنوان (حقائق في دقائق)، حيث اطلع الضيوف على الصواريخ البالستية الإيرانية التي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها، وكذلك الطائرات من دون طيار الإيرانية من نوع (أبابيل - راصد) التي جرى التعامل معها، وبلغت أكثر من 155 طائرة من دون طيار.

ويضم المعرض نماذج من الصواريخ البالستية الإيرانية من نوع (قيام)، والطائرات من دون طيار الإيرانية من نوع (أبابيل)، والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وقاذفات (آر بي جي)، وناظور بصري للرصد إيرانية الصنع، وكذلك صاروخ مضاد للدروع إيراني يسمى (دهلوي)، استخدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية في عملياتها العدائية والإرهابية في تهديد أمن المملكة، وكذلك الأمن الإقليمي والدولي. كما ضم المعرض شاشة عرض تلفزيونية تظهر الأدلة المادية بتورط النظام الإيراني بتزويد هذه الأسلحة للمليشيات الحوثية.