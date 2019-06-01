الحريري: تضامن عربي لمواجهة أعمال التخريب

مكة المكرمة (وكالات) أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية قرب المياه الإقليمية للإمارات، وهجوم الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية على محطتين لضخ النفط في المملكة العربية السعودية، داعياً إلى تضامن عربي في مواجهتها، مؤكداً وقوف لبنان إلى جانب الأشقاء في الخليج.

وقال في كلمته أمام القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة: «إن لبنان يدفع ضريبة مكلفة جداً بلجوء مئات الآلاف من الأشقاء السوريين إلى أراضيه، هرباً من الحريق المستمر في سوريا»، مؤكداً رفض لبنان لكل ما يشاع عن مشاريع التوطين، وضرورة وجود حل عاجل لمأساة النزوح السوري وقطع الطريق على المحاولات المتواصلة لاختراق المجتمعات العربية.

وأكد الحريري دعمه للشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وقال: «لقد خرج لبنان من محنته عندما تضامن الأشقاء العرب على مساعدته ودعمه، ونحن في لبنان نتطلع للتضامن العربي، ونراهن عليه في تفعيل قواعد العمل العربي المشترك».

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