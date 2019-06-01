خطير.. اختفاء غامض لطفل من أمام منزل أسرته في طنجة ووالدته منهارة

تعيش والدة إبراهيم، وهو طفل لا يتجاوز 6 سنوات، على وقع صدمة نفسية خطيرة، وذلك بعد اختفاء ابنها، منذ مساء أول أمس الأربعاء، من المجمع الحسني، في مدينة طنجة.

وقالت إحدى قريبات الطفل إبراهيم، خلال حديثها مع “اليوم24″، إن الطفل غادر المنزل بعد صلاة العصر، من أول أمس، متجها إلى خالته، في نفس المجمع، إلا أنه اختفى عن الأنظار إلى حدود اليوم.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن الحالة النفسية لوالدة الطفل منهارة، خصوصا أن الشرطة لم تتمكن من إيجاده، على الرغم من مرور أيام على اختفائه في ظروف غامضة.