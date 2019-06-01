السكة الحديد تبدأ اليوم طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز أمام المسافرين

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم السبت، حجز قطارات عيد الفطر الإضافية التى ستتحرك غدا الأحد 2 يونيو الموافق 28 رمضان، وهى القطارات التى تقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث يتم الحجز على مقاعد القطارات الإضافية قبل السفر بـ24 ساعة.

كانت هيئة السكة الحديد قررت تشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية، تشمل 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من القاهرة والإسكندرية إلى أسوان، و4 قطارات مميزة تقوم بدلات يومين بين القاهرة وأسوان، ويقتصر حجز مقاعدها لرحلات الذهاب على محطات...