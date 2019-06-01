شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت هيومان رايتس ووتش صوت الإخوان للعالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسهم هيومان رايتس ووتش، أصبحت صوت الإخوان للعالم، ويعمل بها قيادات من الإخوان وتخدم أعداء مصر.

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وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن التقارير المنحازة لهيومان رايتس ووتش جاءت بسبب تحقيق مصر انتصارات كبرى فى ملف مكافحة الإرهاب، موضحا أنه من الطبيعى أنه بعد تسلم مصر الإرهابى هشام عشماوى أن يختل عقل تلك المنظمات وتشن أفكارهم وليس لهم إلا أن يصدروا تقارير مشبوهة وتحريضية تدافع عن الإرهابيين.

وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن ما حدث من تسليم السلطات الليبية للإرهابى هشام عشماوى لمصر يعد طلقها فى عيون تلك المنظمات وما يقف خلفها من جماعة الإخوان والدول الراعية للإرهاب.