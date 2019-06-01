أكد سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، بأن النادي، لن يقبل بما وقع، وسيلجأ لكل المنتظمات الكروية الدولية بما فيها “الفيفا” و “الطاس”.
ووصف الناصيري، في تصريح إذاعي، قبل قليل، بأن الوداد سيلحأ للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية من أجل البث في هذا النهائي و “استرجاع حقوق النادي”.
ونفى رئيس الوداد نفيا قاطعا إخبار الكاف للناديين بأن تقنية الفيديو غير مشغلة، كما أكد أيضا على أن حمدي لمدب، رئيس الترجي، حاول استفزازه بعد نزوله لأرضية الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الناصيري: سنلجأ للفيفا و “الطاس”.. لم يتم إخبارنا بأمر “الفار” ورئيس الترجي حاول استفزازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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