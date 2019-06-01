لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون إثر هجوم نفذه، اليوم الجمعة، مسلح ضد مجمع حكومي في مدينة فيرجينيا بيتش، بولاية فيرجينيا شرق الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الشرطة.
وصرح قائد الشرطة، جيمس كيرفيرا، في مؤتمر صحفي، أن المسلح، وهو موظف في المرافق العامة منذ فترة طويلة، قتل أيضا في الهجوم.
وأشار المصدر ذاته إلى توقيف شخص إثر هذا الحادث.
وذكرت الشرطة، في تغريدة بتويتر، أن مطلق النار تصرف بمفرده.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. 11 قتيلا في حادث إطلاق النار في فرجينا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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