عاجل.. 11 قتيلا في حادث إطلاق النار في فرجينا الأمريكية

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون إثر هجوم نفذه، اليوم الجمعة، مسلح ضد مجمع حكومي في مدينة فيرجينيا بيتش، بولاية فيرجينيا شرق الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الشرطة.

وصرح قائد الشرطة، جيمس كيرفيرا، في مؤتمر صحفي، أن المسلح، وهو موظف في المرافق العامة منذ فترة طويلة، قتل أيضا في الهجوم.

وأشار المصدر ذاته إلى توقيف شخص إثر هذا الحادث.

وذكرت الشرطة، في تغريدة بتويتر، أن مطلق النار تصرف بمفرده.