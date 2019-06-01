قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، منح لقب كأس إفريقيا للأمم للترجي التونسي، واعتباره فائزا على الوداد البيضاوي على الرغب من عدم اتمام المباراة، وتوقفها في الدقيقة 85
وتوقفت مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب تعطل تقنية “الفار”، وعدم احتساب هدف صحيح للوداد البيضاوي.
وفي مشهد غريب، لا نتابعه إلا في القارة السمراء، رفض باكاراي غاساما، حكم مباراة الوداد والترجي التونسي، التي تجرى حاليا في إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، هدفا صحيحا، ورفض أيضا الاحتكام لتقنية “الفيديو” الفار.
كانت هذه تفاصيل خبر مهزلة.. الكاف يعلن الترجي بطلا لإفريقيا رغم عدم إكمال المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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