أكد جمال الشريف، الخبير التحكيمي لمجموعة قنوات ” بي إن سبورت”، بأن هدف الوداد البيضاوي الاول في مرمى الترجي “صحيح” 100 بالمائة، مشددا على أنه من الأفضل إعادة المباراة.
وتوقفت مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب تعطل تقنية “الفار”، وعدم احتساب هدف صحيح للوداد البيضاوي.
وفي مشهد غريب، لا نتابعه إلا في القارة السمراء، رفض باكاراي غاساما، حكم مباراة الوداد والترجي التونسي، التي تجرى حاليا في إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، هدفا صحيحا، ورفض أيضا الاحتكام لتقنية “الفيديو” الفار.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الشريف: هدف الوداد صحيح 100 بالمائة ومن الأفضل إعادة المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.