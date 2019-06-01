جمال الشريف: هدف الوداد صحيح 100 بالمائة ومن الأفضل إعادة المباراة

أكد جمال الشريف، الخبير التحكيمي لمجموعة قنوات ” بي إن سبورت”، بأن هدف الوداد البيضاوي الاول في مرمى الترجي “صحيح” 100 بالمائة، مشددا على أنه من الأفضل إعادة المباراة.

وتوقفت مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بسبب تعطل تقنية “الفار”، وعدم احتساب هدف صحيح للوداد البيضاوي.

وفي مشهد غريب، لا نتابعه إلا في القارة السمراء، رفض باكاراي غاساما، حكم مباراة الوداد والترجي التونسي، التي تجرى حاليا في إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، هدفا صحيحا، ورفض أيضا الاحتكام لتقنية “الفيديو” الفار.