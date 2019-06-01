عاجل.. مباراة الوداد والترجي مازالت متوقفة و”الفار” يعود للعمل

مازالت مباراة الترجي التونسي، والوداد البيضاوي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، متوقفة، بسبب تعطل تقنية “الفار”، وعدم احتساب هدف صحيح للوداد البيضاوي.

وحسب مراسل “بي إن سبورت” في تونس، فإن تقنية “الفار” تم تصليحها وستعود للعمل.

وفي مشهد غريب، لا نتابعه إلا في القارة السمراء، رفض باكاراي غاساما، حكم مباراة الوداد والترجي التونسي، التي تجرى حاليا في إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، هدفا صحيحا، ورفض أيضا الاحتكام لتقنية “الفيديو” الفار.