انت الان تتابع تفاصيل خبر اختتام القمة الإسلامية بمكة.. والقضية الفلسطينية تتصدر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 02:49 صباحاً - انطلقت، فجر اليوم السبت، القمة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ(14)بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من خمسين دولة تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل"، وسط توتر تشهدها منطقة الخليج العربي، ومخاطر تحاك بالقضية الفلسطينية.

بدوره، أكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، رافضاً أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة.

وقال العاهل السعودي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة،: إن "القضية الفلسطينية ستبقى محورُ اهتمامناً حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية".

من جانبه، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، على أن الحل الأمثل للقضية هو إيجاد سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967".

وقال العثيمين خلال كلمته في القمة: إن "منظمة التعاون الإسلامي تتمسك بحقوق الفلسطينيين التاريخية وبحل الدولتين، ونرفض الإجراءات التي تمس الوضع التاريخي للقدس".

وأضاف العثيمين "الإرهاب والتطرف في مقدمة الآفات المتربصة بأمن المنطقة والعالم، ولا دين له وأبرز دليل على ذلك الاعتداء الذي وقع شهر مارس الماضي وراح ضحيته خمسون آمناً من المصلين في مسجدين بنيوزلندا".

وشكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تركيا على رئاستها للقمة السابقة وما قامت به من جهود في إنجاحها.

كذلك، أكد رئيس الوفد التركي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أن منظمة التعاون الإسلامي بعد خميس عاماً من إنشائها لا تزال تواجه التحديات المعقدة في قضية مستقبل فلسطين والقدس التي كانت السبب الأساسي وتأسيسها.

وقال أوغلو، خلال كلمة رئاسة الدورة السابقة للقمة: إن "تركيا مع حق العودة ووضع القدس الشريف وقيام دولة فلسطينية".

وشدد أوغلو على أن قضية فلسطين ستبقى دوماً القضية الأساسية ، وأي عملية سلام لاتنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 م وعاصمتها القدس فهي مرفوضة في مجتمع منظمة التعاون الإسلامي .

من جهته، أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس الأولويات، مشدداً على أن أي حل لها لا بد وأن يستند على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية.

وقال الشيخ صباح، خلال كلمته في القمة،: إن "منطقتنا والأمة الإسلامية تمر بظروف بالغة الخطورة وتحديات غير مسبوقة ما يدعونا إلى التعامل مع الأوضاع بأقصى درجات الحيطة والحذر وافساح المجال للجهود الهادفة إلى احتواء التصعيد، والنأي بمنطقتنا عن التوتر والصدام وأن نحكّم العقل والحكمة".

وحول الحرب السعودية الإماراتية المستمرة في اليمن، أوضح الشيخ صباح أن الوضع في اليمن يمثل تحدياً للأمة الإسلامية، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الالتزام باتفاق ستوكهولم الأخير للوصول إلى الحل وفق المرجعيات المعتمدة والمتفق عليها.

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كذلك، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل وبالتنسيق مع الفلسطينيين وبدعم الدول العربية والإسلامية العمل على تعزيز صمود المقدسيين والتصدي لأي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وقال الملك الأردني خلال كلمته: "يواجه الفلسطينيون ظروفاً اقتصادية صعبة تستدعي منا تكثيف جهودنا لدعم صمودهم بما في ذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتستمر في تقديم خدماتها لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني الذين يجب ضمان حقوقهم وخاصة حقهم في العودة والتعويض".

وأضاف: "لا مكان للفكر الظلامي في ديننا الحنيف دين الرحمة والتسامح الذي يؤكد على قيم الحياة والمحبة وصون النفس البشرية، لذلك فنحن مستمرون بالعمل مع شركائنا لمواجهة الفكر المتطرف وتوحيد خطابنا ضد الفكر الظلامي الهدام والتصدي لخطاب الكراهية وتنامي ظاهرة الخوف من الإسلام".

وعبر الملك الأردني على أمله أن تكون القمة الإسلامية فرصة لتعزيز التعاون وتوحيد المواقف بين أعضائها برؤية مشتركة تحقق آمال شعوب الأمة الإسلامية وترتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية التي تتحملها.

وعقب انطلاق القمة عقد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً تحضيرياً في جدة، انتُخبت فيه هيئة جديدة، في حين سلم وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو رئاسة المنظمة الدورية للمملكة العربية السعودية بعد تسلمها عام 2016.

بدوره أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أسفه لعدم مشاركته في القمة الإسلامية المنعقدة في السعودية، بسبب ما وصفه بعدم احترام الأعراف المتعامل بها في دعوة الرؤساء.

ودعا روحاني المشاركين في القمة إلى تجاوز الخلافات ومواجهة المؤامرات التي تستهدف فلسطين.

وقال روحاني: إن "خطة السلام الأمريكية مؤامرة للقضاء على القضية الفلسطينية وتعزيز الاحتلال والاعتداء على الدول الإسلامية، وعدم اتخاذ مواقف مناسبة من قبل الدول الإسلامية سمح لواشنطن بطرح خطتها".

وكانت الرياض دعت إلى القمتين العربية والخليجية في ظل تصاعد التوتر بين إيران من جهة، وبعض دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

وشهدت القمة العربية كلمات محدودة لرؤساء بعض الدول، قبل اختتامها، في الوقت الذي اعترضت فيه دولة العراق على البيان الختامي الذي أدان سلوكيات إيران، قائلة إنها لم تشارك في صياغته.

وبحثت القمة الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات حوثية مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

وشاركت قطر في القمة الطارئة بوفد رفيع المستوى مثلها، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في قصر الصفا بمكة.

وتجاهل البيان الختامي للقمة مطالبات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القمة برفض "المحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن". كما تجاهل قضية حصار قطر والأزمة الخليجية.