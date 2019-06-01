اعتماد البيان الختامي وقرار بشأن فلسطين في ختام القمة الإسلامية بمكة

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العين الإخباريةالسبت 2019/6/1 04:06 صباحا بتوقيت أبوظبي
شعار القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة
اعتمد القادة المشاركون في القمة الإسلامية التي عقدت بمكة اليوم السبت البيان الختامي.
ومن المنتظر أن يحوي البيان قرارا بشأن فلسطين والذي استحوذت قضيتها على اهتمام القادة المشاركين في القمة الإسلامية.
وانطلقت، مساء الجمعة، أعمال القمة الإسلامية العادية الـ14 بمكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور قادة وزعماء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وعقدت القمة تحت شعار "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل"، وتتناول مختلف القضايا والأحداث الراهنة في العالم الإسلامي؛ من أجل بلورة موقف موحد تجاهها والتصدي للإرهاب والفكر المتطرف.
وناقشت القمة تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريف، ودعم اللاجئين الفلسطينيين، فضلا عن الأوضاع الراهنة في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال.
وشهدت مكة أمس الخميس قمة خليجية طارئة، أدان خلالها قادة مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإيرانية في المنطقة، والهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية، وتعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية.
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