بالصور.. مسيرة مؤيدة للمجلس العسكري السوداني في الخرطوم

شارك مئات الأشخاص، الجمعة، في مسيرة داعمة للمجلس العسكري الانتقالي السوداني في الخرطوم، حاملين صوراً لأعضاء المجلس.





وهتف المشاركون وغالبيتهم شباب في وسط الخرطوم "مئة بالمئة (حكم) عسكري"، "قوات الدعم السريع تمثلني"، "يا برهان فوضناك"، حميدتي يمثلني".







وحمل بعض المشاركين لافتات عليها صور قائد المجلس العسكري الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي".







ويحكم المجلس العسكري السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.





وردّد كثير من المشاركين في المسيرة الداعمة للمجلس العسكري هتافات دينية مؤيدة للشريعة ومناهضة للعلمانية.





وهتف بعضهم فيما كانوا ينضمون لآخرين أمام المنصة "حرية، سلام، عدالة، الشريعة خيار الشعب".

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وبقيت الأحزاب الإسلامية على الهامش خلال الاحتجاجات المناهضة للبشير في أرجاء السودان، لكنها عادت وأعلنت دعمها للجيش آملة في الإبقاء على الشريعة المطبقة في البلاد.

وأعرب أحد المؤيّدين للمجلس العسكري عن أمله في تضمين الشريعة الإسلامية في الخريطة السياسية للبلاد.





وقال الموظف الحكومي الآتي من ولاية شمال كردفان "نحن نؤكد دعمنا للمجلس العسكري ونقف معه ومع سياساته لتمكين شرع الله العظيم".

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.





وبعد أن طالب المتظاهرون الجيش بالدعم ضدّ الرئيس المعزول عمر البشير، يريدون حالياً رحيل أعضاء المجلس الذين تسلّموا الحكم بعد إطاحة البشير، وتسليم السلطة للمدنيين.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقادة الاحتجاجات لاستئناف المباحثات والتوصل سريعا لاتفاق لتسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.





وقال جوتيريس، في بيان، إنّ كل الأطراف يجب أن "تختتم المفاوضات حول تسليم السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنيين في أقرب وقت ممكن".



