السيسي: اليمن يعاني من الحوثي وليبيا تشهد تفشيا لنشاط المليشيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن اليمن يعاني من ممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من قوى أجنبية.
وأضاف الرئيس المصري، في كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة في مكة، أن ليبيا شهدت تفشيا لنشاط المليشيات المرتزقة وعانت طويلا من جمود سياسي أثر على سير الحياة هناك.
وأكد السيسي أن مصر لن تدخر جهدا من أجل تعزيز عمل منظمة التعاون الإسلامي، خاصة العمل على مقاومة ظاهرة الإرهاب التي تأتي على رأس التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي.
وتابع السيسي أنه بدون الوحدة لن يتسنى للعالم العربي والإسلامي مواجهة التطرف الذي يواجه بلادنا.
وفي سياق آخر، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة ذاتها إنه لا يستقيم أي حديث عن العدل والسلم بدون حل للقضية الفلسطينية.
وأضاف الرئيس المصري أن المعالجة الجذرية لأصل المأساة الفلسطينية لن يتم إلا من خلال العودة لمائدة المفاوضات.
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