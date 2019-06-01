أمير الكويت: نقف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أمنها

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، السبت، إن بلاده تقف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أمنها، مدينا في الوقت ذاته الهجمات التخريبية ضد السفن.

وأدان الشيخ صباح الأحمد الجابر، في كلمته خلال القمة الإسلامية بمكة الهجمات التي تعرضت لها السفن قرب المياه الإقليمية للإمارات، لما تمثله من خطورة على استقرار المنطقة والملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأضاف أمير الكويت أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس أولوياتنا، داعيا المجتمع الدولي إلى تفعيل جهوده من أجل استئناف عملية السلام.

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وشدد أمير الكويت على ضرورة أن يتضمن حل القضية الفلسطينية إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبدأ حل الدولتين.





وشهدت مكة أمس الخميس، قمة خليجية طارئة، أدان خلالها قادة مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإيرانية في المنطقة، والهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية، وتعرض 4 سفن تجارية للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية.



وشدد البيان الختامي للقمة على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وعقب القمة الخليجية، عقد القادة والزعماء العرب جلسة طارئة للقمة العربية الـ14، حيث شدد البيان الختامي الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر، وشدد القادة العرب على دعم حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها.