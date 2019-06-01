مقتل 11 وإصابة 6 في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا

قالت الشرطة الأمريكية إن 11 شخصا قتلوا وأصيب 6 آخرون الجمعة، بعدما أطلق مسلحا النيران على مجمّع حكومي في مدينة فيرجينيا بيتش في ولاية فيرجينيا بشرق الولايات المتحدة.

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وقال قائد الشرطة بالمدينة جيمس كيرفيرا، في مؤتمر صحفي، إن المسلح وهو موظّف في المرافق العامة منذ فترة طويلة، قُتل أيضًا في الهجوم.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا، وإن السلطات احتجزت مشتبها به.

بدورها، أعلنت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" إن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الأفراد بتجنب المنطقة.