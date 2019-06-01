حبس المشتبه به في تفجير ليون احتياطيا وخضوعه للتحقيق

الشرطة الفرنسية توقف جزائريا مشتبها به في تفجير ليون

قال ممثلو الادعاء الفرنسيون، الجمعة، إن المشتبه في قيامه بزرع قنبلة في مدينة ليون الفرنسية أصابت 14 شخصا الأسبوع الماضي وضع قيد الحبس الاحتياطي ويخضع لتحقيق رسمي.

والإثنين الماضي، أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال شاب جزائري يبلغ من العمر 24 عاما، فضلا عن والديه وأحد أقربائه، للاشتباه بأنه مرتكب الاعتداء بطرد مفخخ في ليون، ما أدى إلى جرح 14شخصا.

وقالت مصادر بالشرطة الفرنسية ورئيس بلدية المدينة دينيس بروكلييه، إن المشتبه به ظهر في تسجيل كاميرا مراقبة وهو يترك حقيبة أمام مخبز قبل وقت قصير من وقوع الانفجار.

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ووضعت القنبلة المعبأة بالمسامير والكرات المعدنية في كيس ورقي فانفجرت خارج مخبز بالقرب من إحدى محطات القطار الرئيسية في ليون.

وتعقب المحققون المشتبه به بعد أن رصدته كاميرات المراقبة وهو يزرع القنبلة.

وكان مسؤولون بوزارة الداخلية قالوا في بادئ الأمر إن 8 أشخاص أصيبوا لكن مصادر بالشرطة قالت، في وقت لاحق، إن المصابين 14 دون إصابات خطيرة.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحادث بأنه "هجوم" لم يسفر عن سقوط قتلى.



