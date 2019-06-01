رئيس وزراء باكستان: يجب أن يحرص المجتمع الدولي على احترام مشاعر أكثر من مليار مسلم

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال رئيس وزراء باكستان عمر خان إنه على المجتمع الدولي أن يحرص على احترام مشاعر أكثر من مليار مسلم.

وأضاف خان، في أثناء كلمته بالقمة الإسلامية الرابعة عشر في قصر الصفا بمكة المكرمة، أنه على المجتمع الغربي أن يميز بين المسلم المعتدل والمتطرف

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وتابع أن بعض الدول الغربية يعاني من ظاهرة الإسلاموفوبيا، وألصقت بالفلسطينيين تهمة الإرهاب خلال نضالهم ضد الاحتلال

وطالب قادة الدول الإسلامية باستثمار مواردنا في عالمنا الإسلامي وعلى رأسها التعليم.

وأكد أن الأمة الإسلامية نتمسك بحل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين.