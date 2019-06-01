الان تتابع رئيس نيجيريا في القمة الإسلامية: الإرهاب يشكل أبرز التحديات التي تواجه العالم والأمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن الإرهاب يشكل أبرز التحديات التي تواجه العالم والأمة الإسلامية. جاء ذلك خلال كلمته أثناء جلسة انطلاق أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تقام بمكة المكرمة. Advertisements وأشاد بخاري بالدور الذي تقوم به المنظمة لمساعدة المتضررين في الدول الإفريقية. وتأتي القمة هذا العام تحت شعار “قمة مكة.. يدًا بيد نحو المستقبل”. ويذكر أن منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة موجودة في أربع قارات، وتمثل الدول نفسها في المنظمة من خلال ثلاث مجموعات العربية، والآسيوية والإفريقية، وتعمل لحماية مصالح العالم الإسلامي والتعبير عنها.

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