شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يعلن الترشح لولاية ثانية بعد أسبوعين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الجمعة)، أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، في 18 يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسية التي كان فاز بها خلال انتخابات نوفمبر عام 2016.

وكتب الرئيس الجمهوري على تويتر «سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس في 18 يونيو بأورلاندو في فلوريدا».

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وكان نائب الرئيس السابق جو بايدن، أعلن ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية عام 2020. ورد ترمب بشكل ساخر على ترشح بايدن، وقال في تغريدة: «مرحباً بـ(جو النائم) في السباق. آمل فقط أن يكون لديك الذكاء الذي طالما كان مشكوكاً فيه لشن حملة تمهيدية ناجحة. سيكون أمراً سيئاً. سوف تتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار المريضة والمجنونة. ولكن إذا فعلتها، فسوف نتقابل في جولة البداية».

من جهة أخرى، اعتبر ترمب أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيس حكومة «ممتازًا» لبريطانيا، وذلك قبل يومين من زيارة له إلى المملكة المتحدة يلتقي خلالها الرئيسة الحالية للوزراء تيريزا ماي.

وردا على سؤال صحيفة «ذي صن» في ما يتعلق بالمرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلفا لماي التي تستقيل رسميا من منصبها في 7 يونيو، اعتبر ترمب أن «بوريس سيقوم بعمل جيد. اعتقد أنه سيكون ممتازا».