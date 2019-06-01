شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من إغلاق مكتب «الجزيرة».. الخرطوم تستدعي سفيرها من الدوحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعد أقل من 24 ساعة على إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم، استدعت السلطات السودانية سفيرها لدى الدوحة فتح الرحمن علي. وأكدت مصادر "الخليج 365" أن قرار الاستدعاء جاء بتوجيه عاجل من المجلس العسكري إلى وزارة الخارجية السودانية.

وكانت قوات الأمن السودانية دهمت مكتب القناة القطرية أمس الأول (الخميس)، وأكدت في بيان لاحق عن وجود بينات عن تورط الجزيرة في أعمال عدائية ضد السودان بالتنسيق مع أنصار الرئيس المعزول عمر البشير وحزب المؤتمر الوطني وجماعة الإخوان.

وتزامن قرار استدعاء السفير السوداني من الدوحة مع حكم قضائي مخفف بالسجن 7 سنوات على قطري قتل الرياضي السوداني الشهير محمد عبداللطيف رمياً بالرصاص في أحد مقاهي الدوحة في يوليو 2018. وسادت موجة من الغضب في الأوساط السودانية لما اعتبروه تساهلاً قطرياً في دم القتيل.