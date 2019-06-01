شكرا لقرائتكم مجزرة في فرجينيا الأميركية.. مقتل 12 بإطلاق نار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن قائد الشرطة في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأميركية إن موظفا ساخطا بالمدينة أطلق النار في مركز البلدية بالمدينة بعد ظهر الجمعة فقتل 11 شخصا، وأصاب ما لا يقل عن 6 آخرين قبل مقتله.

وقال قائد الشرطة جيمس سيرفيرا إن الشرطة مازالت تحقق في ملابسات الحادث على وجه الدقة بتلك المدينة الساحلية. ولم يذكر سيرفيرا سوى تفاصيل بسيطة ولكنه قال إن رجل شرطة كان من بين من أصيبوا في إطلاق النار ولكنه نجا من الموت.

وأضاف سيرفيرا إن المهاجم موظف ببلدية المدينة منذ فترة طويلة ووصفه بأنه "ساخط". ولم يعرف على الفور ما إذا كان المسلح قتل نفسه أم أنه لقي حتفه خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

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وأوضح سيرفيرا إن الحادث وقع بعد الساعة الرابعة مساء في مجمع مركز البلدية.

وتعد فرجينيا بيتش الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي أكثر مدن الولاية سكانا.

وأكد بوبي داير رئيس بلدية المدينة في مؤتمر صحافي مع قائد الشرطة أن "هذا أسوأ يوم في تاريخ فرجينيا بيتش"، مضيفا أن "الأشخاص الذين سقطوا (في الحادث) أصدقاؤنا وزملاؤنا في العمل وجيراننا وزملاؤنا".