الملك سلمان: اجتماعات مكة تسعى للأمن والاستقرار لدولنا



قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، إن اجتماعات مكة تسعى إلى العمل على بناء مستقبل الشعوب، وتحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية والإسلامية.

وأضاف الملك سلمان: "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا"، حسب تغريدات نشرها الحساب الرسمي للعاهل السعودي على "تويتر"، ليل الجمعة.

وجاءت التغريدات تزامنا مع وصول الوفود المشاركة في القمة الإسلامية، بمدينة مكة المكرمة، الجمعة.

واستقبل الملك سلمان قادة الدول المشاركة في القمة، التي ستبحث تهديدات...